Метеоролог Переведенцев спрогнозировал малое количество осадков в Татарстане в мае и июне

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Переведенцев рассказал, что аномально тёплый апрель в Татарстане может предвещать сухую погоду в мае и июне.

В апреле земля прогрелась и стала сухой, уже стартовала посевная, однако общие тенденции говорят о том, что обильных осадков ждать не приходится, уточнил Переведенцев в беседе с «Бизнес Online».

Наряду с этим синоптики Приволжского УГМС спрогнозировали по-летнему тёплую погоду в Самарской области на ближайшие выходные и в начале следующей недели. Об этом информирует volga.news.

Так, 29 и 30 апреля в регионе малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +8…+13 °C, днём +22…+27 °C. В понедельник и вторник, 1 и 2 мая, ночью +12…+17 °C, днём +24…+29 °C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в разных регионах страны в конце апреля — начале мая.