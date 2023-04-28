Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» собрал более $900 млн

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Приключенческая анимационная картина «Братья Супер Марио в кино» в мировом прокате за 21 день заработала $901,2 млн
Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» собрал более $900 млн
  • globallookpress.com

Как сообщает Deadline, $444 млн из общей суммы лента собрала в американском прокате, остальные деньги — в международном.  

По данным источника, у мультфильма есть все шансы преодолеть отметку в $1 млрд, так как на этой неделе картина выходит также в Японии и Южной Корее.

На сегодняшний день лента считается одной из самых кассовых за этот год как в домашнем, так и в мировом прокате.

Ранее в кинотеатрах стартовал показ российской анимационной картины «Яга и книга заклинаний». 

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