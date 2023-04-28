Фильм «Воланд» Локшина переименован в «Мастера и Маргариту»

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Картину «Воланд» режиссёра Михаила Локшина, снятую по мотивам романа Михаила Булгакова, выпустят в прокат под названием «Мастер и Маргарита», сообщает пресс-служба компании «Марс медиа».
Фильм «Воланд» Локшина переименован в «Мастера и Маргариту»
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Продюсерские кинокомпании «Марс медиа», «Амедиа продакшн» и «Профит» объявляют о смене названия проекта «Воланд» и представляют новый трейлер картины. Фильм выйдет в прокат как «Мастер и Маргарита», — заявили в пресс-службе.

Дату выхода картины на экраны в компании пока не назвали. Роли Мастера и Маргариты в ленте Локшина исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

Ранее в сети был опубликован первый трейлер фильма-предыстории «Голодных игр».

 

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