Актриса Ева Грин выиграла суд о невыплаченном гонораре за фильм «Патриот»

Актриса Ева Грин выиграла в деле против продюсерской компании White Lantern (Britannica) Ltd., которая занималась производством триллера «Патриот», и получит невыплаченный гонорар в размере $1 млн.

В суде Ева Грин призналась, что за 20 лет работы в кино она ни разу не нарушала условий контрактов и не пропускала съёмочные дни, передаёт Sky News.

В фильме «Патриот» актриса должна была исполнять главную роль. Съёмки фильма планировались в августе 2019 года, но дважды откладывались. Позже производство ленты вовсе было остановлено.

В итоге Грин начала судебные разбирательства с компанией WLFB. Она заключила контракт с продюсерами на условиях pay-or-play, согласно которому артистка должна была получить выплаты за фильм, даже если он не был запущен или не стал успешным.

В августе 2020 года стало известно, что продюсеры картины «Патриот» отказались выплачивать гонорар актрисе, так как она якобы по собственному желанию отказалась от съёмок и ни разу не появилась на площадке. Более того, представители фирмы потребовали от Грин компенсировать ущерб в размере более $1,3 млн, а также возместить прибыль, которую они получили бы, если бы картина вышла в прокат. Сумма эта составляла порядка $130 млн.

Ранее сообщалось, что актриса Эмбер Хёрд появится в фильме «Аквамен 2».