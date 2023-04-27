В Свердловской области предупредили об усилении ветра до 18 м/с

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В Свердловской области в пятницу, 28 апреля, ожидается ухудшение погоды. Жителей призвали соблюдать меры безопасности.
В Свердловской области предупредили об усилении ветра до 18 м/с
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков, 28 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Будьте бдительны», — отмечается в сообщении.

Тем временем в Самарской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать с 27 апреля по 2 мая, передаёт sovainfo.ru со ссылкой на Приволжский УГМС.

«В регионе установилась сухая погода. В связи с этим возрастает риск природных пожаров. Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности», — заявили в региональном МЧС.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области ожидаются штормовой ветер и гроза.

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