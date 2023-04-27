В Омской области ожидается усиление ветра до 21 м/с

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В Омской области ожидается гроза и усиление ветра. В ночь на пятницу, 28 апреля, температура воздуха составит +11...+16 °С, местами до +6 °С. Днём воздух прогреется до +21...+26 °С, на севере до +14...+19 °С. Ветер до 16–21 м/с.
В Омской области ожидается усиление ветра до 21 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

В субботу ночные температуры составят 0...+5 °С, местами -5 °С. Днём прогнозируется +8...+13 °С, без осадков. Порывы ветра могут достигать 7–12 м/с, местами 15–18 м/с.

Также стало известно, что в Тюмени курортный сезон начнётся 20 мая, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Перед открытием пляжной зоны с местом для купания организациям-водопользователям необходимо сделать водолазное обследование дна акватории, провести отбор проб воды и песка, а также получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от управления Роспотребнадзора», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области ожидается штормовой ветер и гроза.

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