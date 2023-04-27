В Омской области ожидается усиление ветра до 21 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.
В субботу ночные температуры составят 0...+5 °С, местами -5 °С. Днём прогнозируется +8...+13 °С, без осадков. Порывы ветра могут достигать 7–12 м/с, местами 15–18 м/с.
Также стало известно, что в Тюмени курортный сезон начнётся 20 мая, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«Перед открытием пляжной зоны с местом для купания организациям-водопользователям необходимо сделать водолазное обследование дна акватории, провести отбор проб воды и песка, а также получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от управления Роспотребнадзора», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области ожидается штормовой ветер и гроза.