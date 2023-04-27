Фильм «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом выйдет в России в мае

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Картина «Все страхи Бо» выйдет в российский прокат 4 мая. Главную роль в ней исполнил Хоакин Феникс.
Фильм «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом выйдет в России в мае
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Вольга», которая является прокатчиком ленты в России.

В центре сюжета — Милкетост Бо Вассерманн, который боится всего на свете и старается не выходить из дома. Однажды герой вопреки своим страхам отправляется в путешествие в родной город, чтобы навестить маму. Бо ждёт эпическое приключение, выходящее за рамки времени и пространства.

Режиссёром ленты выступил Ари Астер. Мировая премьера картины состоялась 1 апреля 2023 года.

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