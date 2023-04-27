Диетолог Лушникова заявила о частичном вреде обезжиренных продуктов

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова заявила, что обезжиренный рацион может стать причиной проблем с настроением и иммунитетом.

«Кроме того, постоянное употребление обезжиренных продуктов приводит к повышению уровня холестерина. Организм, не получая это жизненно необходимое вещество с едой, начинает синтезировать его самостоятельно, чаще в избытке», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, жир играет ещё одну важную роль — улучшение вкусовых качеств продуктов.

Кроме того, отметила Лушникова, сливочное масло пониженной жирности содержит гидрогенизированные растительные жиры, трансжиры, что вредно для здоровья.

Как добавила эксперт, из обезжиренных молочных продуктов может плохо усваиваться кальций.

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