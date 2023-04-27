В РЭО заявили о вреде природе от использования шаров на марафонах желаний Блиновской

В пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО) заявили, что марафоны желаний блогера Елены Блиновской наносят колоссальный вред природе. По словам экспертов, воздушные шары, которые Блиновская предлагала запускать своим подписчикам, разлагаются в почве от четырёх до 100 лет.

Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что аудитория Блиновской в одной из соцсетей превышает 5 млн человек. В рамках своих марафонов блогер неоднократно призывала подписчиков запускать в небо воздушные шары.

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, микропластик, на который разлагаются эти шары, наносит вред живым организмам, микрочастицы попадают в воду, почву.

«В 2021 году на самый популярный аккаунт «Марафона желаний» было подписано 2,5 млн человек. Массовый запуск воздушных шаров столькими людьми означает 7500 кг отходов. Марафоны Блиновской наносили колоссальный ущерб экологии», — уточнил глава РЭО.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

В начале марта ФАН передавало, что Международный форум «Экология большого города» состоялся в Санкт-Петербурге в марте.