Сурганова рассчитывает на открытие новых поэтов и музыкантов на конкурсе «Нашествие: Молодые ветра»
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«Молодые ветра» — это чудесный проект, связанный с открытием новых имён. Я не так часто слушаю новые группы, но новые поэты меня радуют. Они мыслят очень свежо и ёмко, у них какая-то филигранно отточенная техника в плане рифмосложения», — заявила она в беседе с НСН.
По её словам, проект наверняка сможет освежить плейлисты многих радиостанций.
Сурганова также поддержала сотрудничество старой и новой школ вместо конкуренции.
«В рамках сотрудничества со школой «Росатома» мы ездим по разным городам и весям и отслушиваем огромное количество талантливых детей. Мы понимаем, как много талантливых молодых людей сочиняют песни и пишут стихи, они самобытные, честные и харизматичные», — добавила она.
Ранее певица Татьяна Буланова в беседе с ФАН рассказала о своём новом альбоме и творческих планах.