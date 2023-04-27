Сурганова рассчитывает на открытие новых поэтов и музыкантов на конкурсе «Нашествие: Молодые ветра»

Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова поделилась ожиданиями от конкурса «Нашествие: Молодые ветра».

«Молодые ветра» — это чудесный проект, связанный с открытием новых имён. Я не так часто слушаю новые группы, но новые поэты меня радуют. Они мыслят очень свежо и ёмко, у них какая-то филигранно отточенная техника в плане рифмосложения», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, проект наверняка сможет освежить плейлисты многих радиостанций.

Сурганова также поддержала сотрудничество старой и новой школ вместо конкуренции.

«В рамках сотрудничества со школой «Росатома» мы ездим по разным городам и весям и отслушиваем огромное количество талантливых детей. Мы понимаем, как много талантливых молодых людей сочиняют песни и пишут стихи, они самобытные, честные и харизматичные», — добавила она.

Ранее певица Татьяна Буланова в беседе с ФАН рассказала о своём новом альбоме и творческих планах.