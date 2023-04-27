Алла Манилова вступила в должность гендиректора Русского музея

Бывшая статс-секретарь — заместитель министра культуры России Алла Манилова вступила в должность генерального директора Государственного Русского музея, сообщили в пресс-службе.

«Первый заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин представил коллективу Русского музея нового директора — Аллу Манилову. Алла Манилова поблагодарила Сергея Обрывалина за совместную работу и отметила, что он продолжит лично курировать работу Русского музея», — говорится в сообщении.

На новом посту Манилова сменила Владимира Гусева, который возглавлял музей на протяжении 35 лет.

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