Мессенджер WhatsApp добавил возможность использовать один аккаунт на нескольких телефонах

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В WhatsApp появилась возможность использовать один аккаунт на нескольких смартфонах, сказано в сообщении в блоге мессенджера.

Так, теперь пользователь сможет привязать к своему аккаунту до четырёх телефонов аналогично тому, как выполняется привязка в веб-версии и в клиенте для компьютера.

Отмечается, что каждый привязанный к аккаунту смартфон подключается к WhatsApp независимо, поэтому все информация и звонки останутся под защитой сквозного шифрования.

Кроме того, пользователь получит возможность переключиться между смартфонами, не выходя из аккаунта, сказано в материале.

В январе в WhatsApp появилась функция отправки сообщений самому себе для их сохранения.

Уточняется, что сообщения в чате с самим собой можно искать по дате.

Кроме того, «Ведомости» со ссылкой на подсчёты операторов большой четвёрки сообщили, что Telegram по итогам 2022 года впервые обогнал WhatsApp по объёму трафика.

Так, к началу 2023 года доля Telegram превысила 60—80% от общего объёма.

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