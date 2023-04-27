Мессенджер WhatsApp добавил возможность использовать один аккаунт на нескольких телефонах
Так, теперь пользователь сможет привязать к своему аккаунту до четырёх телефонов аналогично тому, как выполняется привязка в веб-версии и в клиенте для компьютера.
Отмечается, что каждый привязанный к аккаунту смартфон подключается к WhatsApp независимо, поэтому все информация и звонки останутся под защитой сквозного шифрования.
Кроме того, пользователь получит возможность переключиться между смартфонами, не выходя из аккаунта, сказано в материале.
В январе в WhatsApp появилась функция отправки сообщений самому себе для их сохранения.
Уточняется, что сообщения в чате с самим собой можно искать по дате.
Кроме того, «Ведомости» со ссылкой на подсчёты операторов большой четвёрки сообщили, что Telegram по итогам 2022 года впервые обогнал WhatsApp по объёму трафика.
Так, к началу 2023 года доля Telegram превысила 60—80% от общего объёма.