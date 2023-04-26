В Крыму предупредили об усилении ветра до 20 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«Днём 27 апреля, в течение суток 28 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра — 15—20 м/с», — заявили в ведомстве.
Тем временем в Ханты-Мансийском автономном округе шесть муниципалитетов ограничат посещение лесов в майские праздники, передаёт URA.RU со ссылкой на МЧС.
«Особый противопожарный режим вводится по решению органов местного управления», — уточнили в ведомстве.
К настоящему времени такое решение приняли Урай, Нижневартовск, Радужный, Лангепас, Югорск, Советский, Октябрьский и Кондинский районы.
Ранее в Удмуртии предупредили о высокой пожароопасности лесов.