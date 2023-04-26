В Москве вручили международную музыкальную премию BraVo

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На сцене Большого театра в Москве прошла церемония вручения международной музыкальной премии BraVo. Ведущими выступили Елена Север и Вячеслав Макаров.
В Москве вручили международную музыкальную премию BraVo
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

«Отрадно, что своё пятилетие премия встречает значимыми достижениями, расширяет свою географию — в этот раз впервые в числе лауреатов представители Южной Америки. <…> Уверен, что ваш проект будет и впредь вносить весомый вклад в продвижение музыкального и танцевального искусства, укрепление гуманитарных связей между народами, объединять людей на основе творчества, открытости и взаимного уважения», — отметил в приветственном письме президент России Владимир Путин.

Среди почётных гостей — Сергей Филин, Оксана Фёдорова, ЮрКисс, Яна Рудковская, ВладиМир, Мот, Владимир Кристовский, Константин Майор, Лаура Джугелия, Елена Крыгина, Даниил Берг, Александр Рогов, Константин Андрикопулос, Настасья Самбурская.

«Открытием года» признана Дарья Горожанко (Большой театр Беларуси), «Оркестром года» — Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского.

Премии за «Лучший классический мужской вокал» удостоен Сергей Скороходов, за «Лучший классический женский вокал» — Хибла Герзмава.

Особую награду от оргкомитета получил заслуженный артист ДНР, солист «Донбасс Оперы» Владислав Лысак.

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