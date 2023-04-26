В Воткинске «День с Чайковским» пройдёт 7 мая

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В Воткинске (Удмуртия) в рамках празднования 183-летия со дня рождения русского композитора Петра Чайковского проведут тематические мероприятия.
В Воткинске «День с Чайковским» пройдёт 7 мая
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Мероприятие «День с Чайковским» состоится 7 мая. На площадках города пройдут концерты классической музыки, выставки, мастер-классы.

В частности, в музее-усадьбе П.И. Чайковского для детей проведут театрализованную экскурсию «Чайковский-педагог». А в парке «Времена года» дети-воспитанники творческих студий выступят с танцевальными миниатюрами по мотивам сочинений композитора.

Ранее НСН сообщала, что зал «Зарядье» в апреле представил проект «Рахманинов. Я — здесь» в честь 150-летия со дня рождения композитора.

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