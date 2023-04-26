Синоптик Шувалов спрогнозировал дожди и похолодание в Москве к началу мая
- РИА Новости
Снижение температуры начнётся после четверга, 27 апреля, а с пятницы дневная температура будет в пределах +14…+17 °С, сообщил он в интервью Радио Sputnik.
В Москве и Подмосковье начинаются дожди, отметил синоптик.
«В четверг будет небольшая передышка, а в пятницу с юга подойдёт новая волна дождей, довольно интенсивных. Уже в самой Москве может выпасть до трети, а может, и до половины месячной нормы осадков», — заключил Шувалов.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинскую область с 27 апреля вновь вернутся дожди.