Сезон «Поющих мостов» в Петербурге начнётся в ночь на 20 мая

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Сезон «Поющих мостов» в Санкт-Петербурге начнётся в ночь на 20 мая. Будет представлена разводка Дворцового моста и большое шоу.
Сезон «Поющих мостов» в Петербурге начнётся в ночь на 20 мая
  • Gettyimages.ru
  • © vladimir zakharov

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на правительство города.

«В музыкальную программу войдут произведения Сергея Рахманинова в честь 150-летия великого русского композитора», — отмечается в сообщении.

В этом сезоне музыка будет также посвящена 320-летию Петербурга, статусу города как культурной столицы СНГ — 2023 и 200-летию Александра Островского.

Ранее URA.RU сообщало, что XXII Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева примут в Перми 26 апреля.

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