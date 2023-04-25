Сезон «Поющих мостов» в Петербурге начнётся в ночь на 20 мая
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на правительство города.
«В музыкальную программу войдут произведения Сергея Рахманинова в честь 150-летия великого русского композитора», — отмечается в сообщении.
В этом сезоне музыка будет также посвящена 320-летию Петербурга, статусу города как культурной столицы СНГ — 2023 и 200-летию Александра Островского.
Ранее URA.RU сообщало, что XXII Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева примут в Перми 26 апреля.