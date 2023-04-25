Сезон «Поющих мостов» в Петербурге начнётся в ночь на 20 мая

Сезон «Поющих мостов» в Санкт-Петербурге начнётся в ночь на 20 мая. Будет представлена разводка Дворцового моста и большое шоу.

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