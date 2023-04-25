Посещаемость Казанского кремля выросла на 14,5% с начала года
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Как сообщает «Реальное время», об этом на «деловом понедельнике» заявила директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.
Число посетителей музея «Городская панорама» выросло за год на 81%, Музея чак-чака — на 70%.
Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.