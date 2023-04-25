Посещаемость Казанского кремля выросла на 14,5% с начала года

В январе — марте 2023 года Казанский кремль принял почти 670 тыс. человек, что на 14,5% больше, чем годом ранее.

globallookpress.com

© Komsomolskaya Pravda

Как сообщает «Реальное время», об этом на «деловом понедельнике» заявила директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова. Число посетителей музея «Городская панорама» выросло за год на 81%, Музея чак-чака — на 70%. Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.