Посещаемость Казанского кремля выросла на 14,5% с начала года

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В январе — марте 2023 года Казанский кремль принял почти 670 тыс. человек, что на 14,5% больше, чем годом ранее.
Посещаемость Казанского кремля выросла на 14,5% с начала года
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как сообщает «Реальное время», об этом на «деловом понедельнике» заявила директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

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