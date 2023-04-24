Объявлены даты проведения фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Второй фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» пройдёт с 7 по 12 сентября в Сочи.

«С 7 по 12 сентября 2023 года на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи во второй раз пройдёт фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Премьерные сериалы и новейшее российское кино вновь встретятся на одной площадке, чтобы продемонстрировать все актуальные жанры и стили кинопроизводства», — цитирует ТАСС пресс-службу смотра.

В мероприятии примут участие ведущие онлайн-кинотеатры России — Wink, KION, «Иви», «Кинопоиск», Start и другие. Программа смотра станет известна позднее.

Ранее стали известны даты проведения фестиваля авторской музыки «Сам.Фест» в Самаре.