Синоптик Шувалов спрогнозировал неделю погодных перемен в Петербурге

Синоптик Александр Шувалов заявил, что наступившая неделя в Санкт-Петербурге будет богата погодными переменами.

«Это будет неделя перемен в погоде. До среды включительно ожидаются довольно тёплые дни. С четверга температура упадёт вдвое: будет около +20 °С, а упадёт до +10 °С», — сказал он в беседе с «МК в Питере».

По его словам, осадки вернутся в среду — сначала они будут кратковременными, после чего начнут усиливаться.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.