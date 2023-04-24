Синоптик Шувалов спрогнозировал неделю погодных перемен в Петербурге

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Синоптик Александр Шувалов заявил, что наступившая неделя в Санкт-Петербурге будет богата погодными переменами.
Синоптик Шувалов спрогнозировал неделю погодных перемен в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Davydova / EyeEm

«Это будет неделя перемен в погоде. До среды включительно ожидаются довольно тёплые дни. С четверга температура упадёт вдвое: будет около +20 °С, а упадёт до +10 °С», — сказал он в беседе с «МК в Питере».

По его словам, осадки вернутся в среду — сначала они будут кратковременными, после чего начнут усиливаться.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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