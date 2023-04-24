Концерт певца Александра Панайотова отменили в Челябинске

Выступление популярного певца Александра Панайотова, которое должно было состояться 26 апреля в концертном зале развлекательного центра Taganay, было отменено без объяснения причин.

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«Концерт не состоится. Его отменили», — цитирует URA.ru сотрудника касс. Причины отмены выступления финалиста проектов «Голос» и «Народный артист» не уточняются. Ранее в Москве был отменён концерт рэпера Jah Khalib.