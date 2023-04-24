Кардиолог Погосова посоветовала потреблять больше овощей для получения «хорошего» холестерина

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Профессор, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» имени Чазова Минздрава России Нана Погосова рассказала, как получить «хороший» холестерин.
Кардиолог Погосова посоветовала потреблять больше овощей для получения «хорошего» холестерина
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  • © Jozef Polc

В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что один из самых полезных способов — физическая активность.

«Ещё один механизм повышения уровня «хорошего» холестерина — соблюдение особого режима питания, который принято называть «средиземноморским». Я говорю не про диету, а именно про питание», — заявила Погосова.

По её словам, желательно потреблять больше овощей, фруктов, клетчатки и оливкового масла.

«Холестерин высокой плотности — это чистильщик сосудов», — добавила врач.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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