Кардиолог Погосова посоветовала потреблять больше овощей для получения «хорошего» холестерина
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В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что один из самых полезных способов — физическая активность.
«Ещё один механизм повышения уровня «хорошего» холестерина — соблюдение особого режима питания, который принято называть «средиземноморским». Я говорю не про диету, а именно про питание», — заявила Погосова.
По её словам, желательно потреблять больше овощей, фруктов, клетчатки и оливкового масла.
«Холестерин высокой плотности — это чистильщик сосудов», — добавила врач.
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