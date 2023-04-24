Специалист Макошина рассказала о видах парников в преддверии дачного сезона

Товаровед интернет-магазина «Удачный сезон» Кира Макошина дала советы по использованию парников.

«Простые плёночные парники обычно укрывают непосредственно перед высадкой рассады», — заявила она в беседе с ФАН.

Для расчёта необходимой длины садовой плёнки рекомендуется учесть конструкцию, ширину нахлёста и припуски на крепление.

«Сегодня производители поставляют много различных вариантов готовых комплектов для устройства парника — с каркасом и укрывным материалом», — отметила Макошина.

По её словам, если парник устанавливают впервые, то может пригодиться грунт для верхнего слоя грядок.

Ранее газета «Известия» сообщала, что жители России рассказали о качествах, которыми должна обладать идеальная дача. По словам 39% респондентов, в их число должны входить водоснабжение и канализация, а 38% считают — тепло в доме.