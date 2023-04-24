Вильфанд объяснил появление северного сияния в регионах России
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«Магнитные бури делятся на пять классов. Вчера мы наблюдали пик магнитной бури G4. Это очень редкое событие. В таких случаях происходит возмущение тех редких молекул, которые находятся в ионосфере. Атомы этих молекул при прохождении солнечного ветра создают оптический эффект северного или полярного сияния», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, северное сеяние могли видеть жители не только северных регионов, но и жители умеренных и даже южных широт.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.