Вильфанд объяснил появление северного сияния в регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал возникновение северного сияния в ряде регионов России.

«Магнитные бури делятся на пять классов. Вчера мы наблюдали пик магнитной бури G4. Это очень редкое событие. В таких случаях происходит возмущение тех редких молекул, которые находятся в ионосфере. Атомы этих молекул при прохождении солнечного ветра создают оптический эффект северного или полярного сияния», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, северное сеяние могли видеть жители не только северных регионов, но и жители умеренных и даже южных широт.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.