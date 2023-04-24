Певица Анна Ляшенко рассказала об участии в шоу «Голос»

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Артистка из Тольятти Анна Ляшенко рассказала, как побывала участницей телевизионного шоу «Голос».
Певица Анна Ляшенко рассказала об участии в шоу «Голос»
  • Gettyimages.ru
  • © Gary John Norman

Исполнительница выступила с песней «Ой ты, степь широкая» и попала на проект, воплотив свою заветную мечту, рассказала она в интервью sovainfo.ru.

Её наставником на шоу стал Антон Беляев. В ходе «поединка» артистка спела дуэтом с Астемиром Боловым, исполнив песню Hi-Fi «Глупые люди». Но после выступления наставник сделал выбор в пользу Астемира, а Анне пришлось покинуть проект.

«Скажу честно: для меня уход был неожиданным, потому что я не до конца раскрылась на проекте», — призналась Ляшенко, отметив, что намерена двигаться дальше и искать новые возможности для демонстрации своих способностей.

Ранее Игорь Тальков-младший, сын известного советского музыканта, в беседе с Inforeactor признался, что был бы не против спеть на одной сцене с голограммой отца.

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