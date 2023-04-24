Павел Воля высказался об уникальности шоу «Вечерний Ургант»

Павел Воля иронично высказался об оригинальности программы «Вечерний Ургант», с которым сравнивают его шоу.

«Мою программу сравнивают с программой Ивана. Вы пишете, что у него уникальная и ни на что не похожая программа. Я поддерживаю. У Ивана уникальная программа, которая есть только у него и на всех каналах Америки», — сказал юморист в эфире ТНТ.

Он также пригласил Ивана стать гостем его авторского шоу. Но в конце шутки оказалось, что речь шла вовсе не об Урганте.

«Уважаемый Иван, хочется пригласить вас в студию в качестве гостя. Мы вас ждём! Иван Затевахин с канала «Охота и рыбалка», мы вас ждём всегда!» — заключил юморист.

Ранее телеведущий Иван Ургант заявил, что вернётся в эфир Первого канала.