«Русская Медиагруппа» примет участие в проекте по реабилитации детей с нарушением слуха

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«Русская Медиагруппа» примет участие в программе по развитию инновационных технологий реабилитации и социокультурной адаптации детей — пользователей системы кохлеарной имплантации, слуховых аппаратов и аппаратов костного проведения.
«Русская Медиагруппа» примет участие в проекте по реабилитации детей с нарушением слуха
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Об этом сообщили в пресс-службе медиагруппы.

Программа реализуется в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии ФМБА России. В частности, 20 апреля там начались занятия классической музыкой.

Уроки проходят под руководством пианиста, заслуженного артиста России Виктора Ямпольского с участием музыкантов, солистов Большого театра и Московской государственной консерватории имени Чайковского.

«Посещение концертов и занятия музыкой в студии на базе Национального центра оториноларингологии ФМБА России «#СлышуКлассику» являются важными направлениями для развития творческого потенциала и формирования произносительной стороны речи, двигательной и эмоциональной сфер детей с различными нарушениями слуха», — отмечается в сообщении.

«Русская Медиагруппа» поднимет тему глобального развития проектов гуманитарно-медицинского направления на ПМЭФ-2023.

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