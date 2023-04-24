«Русская Медиагруппа» примет участие в проекте по реабилитации детей с нарушением слуха

«Русская Медиагруппа» примет участие в программе по развитию инновационных технологий реабилитации и социокультурной адаптации детей — пользователей системы кохлеарной имплантации, слуховых аппаратов и аппаратов костного проведения.

Об этом сообщили в пресс-службе медиагруппы.

Программа реализуется в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии ФМБА России. В частности, 20 апреля там начались занятия классической музыкой.

Уроки проходят под руководством пианиста, заслуженного артиста России Виктора Ямпольского с участием музыкантов, солистов Большого театра и Московской государственной консерватории имени Чайковского.

«Посещение концертов и занятия музыкой в студии на базе Национального центра оториноларингологии ФМБА России «#СлышуКлассику» являются важными направлениями для развития творческого потенциала и формирования произносительной стороны речи, двигательной и эмоциональной сфер детей с различными нарушениями слуха», — отмечается в сообщении.

«Русская Медиагруппа» поднимет тему глобального развития проектов гуманитарно-медицинского направления на ПМЭФ-2023.