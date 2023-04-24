В Госдуме сообщили, что в Москве рассматривают сотни адресов для возведения храмов
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«Это почти на 100 новых храмов больше, чем планировали. И очень скоро мы эту отметку перешагнём, а значит, будем между собой её именовать «Программой 300 храмов», — сообщил он в интервью «Российской газете».
По его словам, за эти годы строители сдали под ключ 121 храмовый комплекс, некоторые из них ещё ждут ввода в эксплуатацию.
В 2023 году строители сдали четыре храма. Планируется также вводить минимум по десять храмов ежегодно, заявил Ресин.
Таких результатов удалось добиться, в частности, благодаря поддержке патриарха Кирилла и мэра Москвы Сергея Собянина, заключил депутат.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.