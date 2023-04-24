В Госдуме сообщили, что в Москве рассматривают сотни адресов для возведения храмов

Депутат Госдумы, советник мэра Москвы и советник патриарха Владимир Ресин рассказал, что за 13 лет программа строительства православных храмов в Москве подошла к отметке 299 адресов.

«Это почти на 100 новых храмов больше, чем планировали. И очень скоро мы эту отметку перешагнём, а значит, будем между собой её именовать «Программой 300 храмов», — сообщил он в интервью «Российской газете».

По его словам, за эти годы строители сдали под ключ 121 храмовый комплекс, некоторые из них ещё ждут ввода в эксплуатацию.

В 2023 году строители сдали четыре храма. Планируется также вводить минимум по десять храмов ежегодно, заявил Ресин.

Таких результатов удалось добиться, в частности, благодаря поддержке патриарха Кирилла и мэра Москвы Сергея Собянина, заключил депутат.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.