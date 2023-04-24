В Челябинской области потеплеет до +22 °С на текущей неделе
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Об этом информирует URA.RU.
«Днём 24 апреля в регионе ожидается переменная облачность, в северных районах — местами небольшой дождь. Температура воздуха днём — +15…+20 °С. Ветер западный, 4—9 м/с, местами порывы до 13 м/с», — говорится в сообщении.
По данным специалистов, в течение недели в регионе температура может достигать +22 °С.
Ранее сайт progorod43 передавал, что на территории Кировской области ввели особый противопожарный режим.