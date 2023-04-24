В Челябинской области потеплеет до +22 °С на текущей неделе

В ЦГМС по Челябинской области сообщили, что на этой неделе в регионе установится тёплая погода. По словам специалистов, температура воздуха в регионе может повыситься до +22 °С.

Gettyimages.ru

© Cavan Images