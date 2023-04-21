Благотворительный проект «Четвероногий друг» будет проходить в Москве до 23 апреля

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В Москве на Цветном бульваре в рамках ежегодного фестиваля «Пасхальный дар» с 20 по 23 апреля проходит специализированная программа «Четвероногий друг».
Благотворительный проект «Четвероногий друг» будет проходить в Москве до 23 апреля
  • Gettyimages.ru

Для владельцев, а также для тех, кто хочет завести домашнее животное, организовано несколько площадок, сообщает «Утро.ру».

Так, участники смогут обсудить с кинологом и зоопсихологом проблемы поведения домашнего питомца и вопросы дрессуры, в передвижной ветклинике — провести осмотр животного, бесплатно сделать ему прививку от бешенства, а также обучиться уходу за когтями и шерстью.

Более того, на мероприятие привезут более 130 кошек и собак, которых горожане смогут бесплатно забрать. Желающие также смогут поддержать обитателей приютов, купив продукцию на благотворительном рынке.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.

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