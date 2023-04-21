«Рыцарский замок» на Крестовском острове в Петербурге стал объектом культурного наследия
- РИА Новости
Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.
Здание было построено в 1906 году по проекту Никиты Клименко для почётного гражданина города Василия Осетрова.
В литературных источниках отмечено, что «рыцарский замок» был одним из первых доходных домов на Крестовском острове.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.