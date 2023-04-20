В Татарстане продлили предупреждение о высокой пожароопасности лесов до 26 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Пожароопасность IV класса сохранится в республике с 21 по 26 апреля.
Первое подобное штормовое предупреждение сезона было объявлено 13 апреля.
Тем временем, в Московской области с конца марта проводится комплекс противопожарных мероприятий, в том числе работы по прочистке просек, эксплуатации лесных дорог, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета лесного хозяйства.
В лесопарках и лесных угодьях региона размещают информационные стенды и билборды, объясняющие правила противопожарной безопасности в лесах.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области дождливая погода сохранится до 22 апреля.