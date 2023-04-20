Александр Ф. Скляр дал советы участникам конкурса «Нашествие: Молодые ветра»

Член жюри конкурса «Нашествие: Молодые ветра», лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр отметил, что для молодых коллективов важна любая возможность заявить о себе.

«Советую участникам приложить все усилия, записать хороший трек либо поделиться уже записанной песней. А затем уже максимально качественно подготовиться к выступлению на фестивале», — сказал он в беседе с НСН.

Как считает Скляр, у музыкантов должны быть не только амбиции, но и репертуар.

«Качество музыки, игры на инструментах возросло, и требования к начинающим и состоявшимся артистам у публики высокие. У тех, кто говорит что-то новое, нет никаких преград. Если есть настойчивость, талант, то артист точно достучится до сердец аудитории и составит конкуренцию кому угодно», — добавил он.

Ранее певица Татьяна Буланова в беседе с ФАН рассказала о своём новом альбоме и творческих планах.