Александр Ф. Скляр дал советы участникам конкурса «Нашествие: Молодые ветра»
- globallookpress.com
- © Anton Belitsky
«Советую участникам приложить все усилия, записать хороший трек либо поделиться уже записанной песней. А затем уже максимально качественно подготовиться к выступлению на фестивале», — сказал он в беседе с НСН.
Как считает Скляр, у музыкантов должны быть не только амбиции, но и репертуар.
«Качество музыки, игры на инструментах возросло, и требования к начинающим и состоявшимся артистам у публики высокие. У тех, кто говорит что-то новое, нет никаких преград. Если есть настойчивость, талант, то артист точно достучится до сердец аудитории и составит конкуренцию кому угодно», — добавил он.
Ранее певица Татьяна Буланова в беседе с ФАН рассказала о своём новом альбоме и творческих планах.