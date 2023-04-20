В Тюменской области провели 280 тысяч культурных мероприятий в 2022 году

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В Тюменской области провели более 280 тыс. культурных мероприятий в 2022 году. Их посетили свыше 28 млн человек.
В Тюменской области провели 280 тысяч культурных мероприятий в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Paulo Sousa / EyeEm

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

«Область входит в число лидеров среди регионов России по числу поданных заявок и количеству победителей в конкурсах президентского фонда культурных инициатив», — заявил губернатор Александр Моор на заседании областной думы.

По его словам, в 2022 году фонд поддержал более 50 творческих проектов в сфере культуры и креативных индустрий.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 170 тыс. билетов в кино и театры купили молодые люди и девушки по Пушкинским картам в Подмосковье за прошедшую зиму.

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