В Тюменской области провели 280 тысяч культурных мероприятий в 2022 году

В Тюменской области провели более 280 тыс. культурных мероприятий в 2022 году. Их посетили свыше 28 млн человек.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

«Область входит в число лидеров среди регионов России по числу поданных заявок и количеству победителей в конкурсах президентского фонда культурных инициатив», — заявил губернатор Александр Моор на заседании областной думы.

По его словам, в 2022 году фонд поддержал более 50 творческих проектов в сфере культуры и креативных индустрий.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 170 тыс. билетов в кино и театры купили молодые люди и девушки по Пушкинским картам в Подмосковье за прошедшую зиму.