В Тюменской области провели 280 тысяч культурных мероприятий в 2022 году
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Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».
«Область входит в число лидеров среди регионов России по числу поданных заявок и количеству победителей в конкурсах президентского фонда культурных инициатив», — заявил губернатор Александр Моор на заседании областной думы.
По его словам, в 2022 году фонд поддержал более 50 творческих проектов в сфере культуры и креативных индустрий.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 170 тыс. билетов в кино и театры купили молодые люди и девушки по Пушкинским картам в Подмосковье за прошедшую зиму.