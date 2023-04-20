В Москве запустили новую программу поддержки предпринимателей в сфере культуры

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Стартовала программа поддержки бизнеса «Деловые москвичи: культура», принять участие в которой могут предприниматели, которые занимаются культурными проектами, а также физлица, планирующие открыть своё дело в данной сфере.
В Москве запустили новую программу поддержки предпринимателей в сфере культуры

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Как отметил Собянин, проект позволит создать в столице новые творческие кружки, тренинги, лекции и курсы.

Комиссия выберет заявки до 30 июня, а с 3 по 31 июля можно будет проголосовать за лучшие мероприятия на портале «Активный гражданин».

Ранее Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «Опора России», предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.

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