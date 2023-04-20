В Москве запустили новую программу поддержки предпринимателей в сфере культуры
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.
Как отметил Собянин, проект позволит создать в столице новые творческие кружки, тренинги, лекции и курсы.
Комиссия выберет заявки до 30 июня, а с 3 по 31 июля можно будет проголосовать за лучшие мероприятия на портале «Активный гражданин».
Ранее Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «Опора России», предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.