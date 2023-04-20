Жителей Подмосковья призвали не подбирать птенцов, выпавших из гнезда

Короткая ссылка
Жителей Московской области призвали не подбирать птенцов, выпавших из гнезда, а также не пугать пернатых в лесу. У птиц наступил период гнездования.
Жителей Подмосковья призвали не подбирать птенцов, выпавших из гнезда
  • Gettyimages.ru
  • © Putra Kurniawan / EyeEm

Об этом сообщает телеканал «360».

«В Подмосковье насчитывается большое количество редких видов птиц, и период размножения у большинства из них приходится на весну. В это время необходимо с особым вниманием относиться к пернатым», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Период гнездования продолжается около четырёх месяцев. Рекомендуется осторожно выгуливать собак в поймах рек и парках, так как некоторые пернатые сооружают гнёзда в траве.

Ранее «Невские новости» передавали, что в Выборге спасли истощённого тюленёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить