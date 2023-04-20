Жителей Подмосковья призвали не подбирать птенцов, выпавших из гнезда

Жителей Московской области призвали не подбирать птенцов, выпавших из гнезда, а также не пугать пернатых в лесу. У птиц наступил период гнездования.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В Подмосковье насчитывается большое количество редких видов птиц, и период размножения у большинства из них приходится на весну. В это время необходимо с особым вниманием относиться к пернатым», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Период гнездования продолжается около четырёх месяцев. Рекомендуется осторожно выгуливать собак в поймах рек и парках, так как некоторые пернатые сооружают гнёзда в траве.

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