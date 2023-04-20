Жителей Подмосковья призвали не подбирать птенцов, выпавших из гнезда
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В Подмосковье насчитывается большое количество редких видов птиц, и период размножения у большинства из них приходится на весну. В это время необходимо с особым вниманием относиться к пернатым», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
Период гнездования продолжается около четырёх месяцев. Рекомендуется осторожно выгуливать собак в поймах рек и парках, так как некоторые пернатые сооружают гнёзда в траве.
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