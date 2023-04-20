Писатель из Одессы Гарри Каролински и его жена получили российское гражданство

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Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство одесскому писателю Гарри Каролински и его супруге Зинаиде.
Писатель из Одессы Гарри Каролински и его жена получили российское гражданство
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Данный указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции РФ постановляю: 1. Принять в гражданство РФ следующих лиц: ... 15. Каролински Гарри Д., родившийся 3 июля 1932 года на Украине; 16. Каролински Зинаида В., родившаяся 19 сентября 1939 года в России», — сказано в документе.

Гарри Каролински учился на факультете журналистики в МГУ, работал в журнале «Сельская молодёжь», на радио «Маяк», а также писал рассказы для газеты «Новое Русское слово» и для «Нового журнала».

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