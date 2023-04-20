Санкт-Петербургский гастрономический фестиваль пройдёт с 29 апреля по 9 мая

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Санкт-Петербургский гастрономический фестиваль будет проходить на Манежной площади с 29 апреля по 9 мая. Деловая программа включает круглые столы, конференции и панельные дискуссии.
Санкт-Петербургский гастрономический фестиваль пройдёт с 29 апреля по 9 мая
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Davydova / EyeEm

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Также запланированы выступления музыкантов и танцевальных коллективов, конкурсы, мастер-классы.

Специальные акции предусмотрены и для детей.

Фестиваль состоится при поддержке Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии 66-й фестиваль искусств «На Родине П.И. Чайковского» состоится в Ижевске и Воткинске с 7 по 9 июля.

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