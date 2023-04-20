Актёр Андрей Соколов рассказал о своей ненависти к фильму «Маленькая Вера»

Российский актёр Андрей Соколов долгое время не любил фильм «Маленькая Вера». По словам артиста, его часто ассоциировали именно с этой работой.

Как рассказал актёр изданию «Аргументы и Факты», раньше одно только упоминание об этой ленте могло вывести его из себя.

«Было очень досадно, потому что у меня «на боевом счету» было уже картин 50, а вспоминали только один этот фильм. Куда не приду — все разговоры про «Маленькую Веру», — заявил Соколов.

Он признался, что хотел «перебить хребет» этой ленте.

Тем не менее, по словам артиста, время и другие проекты помогли избавиться ему от этой ассоциации.

«И теперь, помимо сериала «Адвокат», ещё «Охоту на асфальте» любят, часто вспоминают «Последний бронепоезд». В основном то, что по свежачку пройдёт по телевизору», — сказал Андрей Соколов.

Ранее стало известно, что около 200 фильмов из 60 стран покажут на ММКФ в этом году.