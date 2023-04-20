Беговой фестиваль МИР Rosa Run откроется 29 апреля на курорте «Роза Хутор»

Беговой фестиваль МИР Rosa Run стартует 29 апреля на курорте «Роза Хутор». Он будет посвящён тематике «Вокруг света». В течение четырёх дней поклонники бега и активного образа жизни могут не только принять участие в стартах, но и совершить путешествие по разным частям света и познакомиться с культурами и традициями разных стран.

В частности, 29 апреля состоится экспедиция на Север во время забега Rosa Peak, в ходе которой нужно будет преодолеть 7 км по горнолыжной трассе на вершину горы Роза Пик. Максимальный набор высоты составит 1150 м.

На 30 апреля запланирован беговой квест Rosa Quest. Дистанция составит около 10 км. Команды исследуют Юг, выполняя задания на скорость и смекалку.

Ежегодный беговой карнавал Rosa Carnival состоится 1 мая. Он будет посвящён Западу. Участники пробегут 2,1 км, а обладателей лучших костюмов отметят специальными призами.

Утром 2 мая пройдёт треккинг Rosa Sunrise. Также состоится путешествие на Восток во время традиционного трейлраннинга на 8 и 26 км.

«Фестиваль Rosa Run — это настоящий беговой праздник для всей семьи. Каждый год мы стараемся сделать его ярким и интересным для всех участников. В этом году вместе с бегунами мы отправимся в захватывающее путешествие вокруг света», — заявил Владимир Шейкин, генеральный директор Rosa Run.

В дни проведения фестиваля также пройдут занятия для детей и их родителей Rosa Kids.