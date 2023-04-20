В Ижевске и Воткинске очередной фестиваль искусств имени Чайковского пройдёт 7—9 июля

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В Удмуртии 66-й фестиваль искусств «На Родине П.И.Чайковского» состоится в Ижевске и Воткинске с 7 по 9 июля.
В Ижевске и Воткинске очередной фестиваль искусств имени Чайковского пройдёт 7—9 июля
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Gault

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

В программу включили пять концертов разных жанров, в том числе академическую классику, джаз и современное хореографическое искусство.

«Пётр Ильич Чайковский мечтал, чтобы его музыка распространялась и дарила людям опору и утешение. Мечта композитора сбылась: Чайковского слушают и любят миллионы людей по всему миру, а старейший в России музыкальный фестиваль, который проводится на его Родине — в Удмуртии, отдаёт дань уважения его гению», — приводит ИА «Удмуртия» слова главы республики Александра Бречалова.

Ранее сообщалось, что концерты с участием пианиста Дениса Мацуева, посвящённые 150-летнему юбилею со дня рождения Сергея Рахманинова, прошли 12 и 13 апреля в Московской филармонии.

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