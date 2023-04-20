Валерий Сюткин и ЛСП станут главными звёздами уральского фестиваля «Ночь музыки»
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Об этом сообщает tagilcity.ru.
В фестивале примут участие исполнители из Екатеринбурга, Перми, Петербурга, Москвы, Сочи и других российских городов.
Заявлены группы «НИЧЕГО», «Доказательства Фрэнка», SHOO, MATANYA, исполнители Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова и другие.
В качестве главных звёзд выступят Валерий Сюткин, ЛСП, «Моя Мишель».
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