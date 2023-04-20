Валерий Сюткин и ЛСП станут главными звёздами уральского фестиваля «Ночь музыки»

На фестивале «Ночь музыки», который пройдёт в Свердловской области в ночь на 24 июня, выступят музыканты из разных регионов страны. Среди главных приглашённых звёзд — певец Валерий Сюткин, ЛСП и «Моя Мишель».

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Об этом сообщает tagilcity.ru. В фестивале примут участие исполнители из Екатеринбурга, Перми, Петербурга, Москвы, Сочи и других российских городов. Заявлены группы «НИЧЕГО», «Доказательства Фрэнка», SHOO, MATANYA, исполнители Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова и другие. В качестве главных звёзд выступят Валерий Сюткин, ЛСП, «Моя Мишель». Ранее певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина, которая является одним из членов жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра», стартовавшего 3 апреля, заявила в беседе с НСН, что считает такие конкурсы очень важными.