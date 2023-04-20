В сети вышла историческая картина «Нюрнберг»

В онлайн-кинотеатре KION вышел исторический фильм «Нюрнберг», главные роли в котором исполнили Сергей Кемпо и Любовь Аксёнова.

Режиссёром проекта выступил Николай Лебедев («Экипаж», «Легенда №17»).

В основе сценария фильма — книга «На веки вечные» юриста и историка Александра Звягинцева, который на протяжении 40 лет изучал Нюрнбергский процесс.

По сюжету Игорь Волгин в составе советской делегации едет в Нюрнберг в качестве переводчика. Однако герой преследует личную цель — найти пропавшего брата. На одной из улиц города Игорь знакомится с Леной, молодой девушкой, которая, как и многие, в Нюрнберге оказалась не просто так. Между Игорем и Леной появляются чувства, которые обоим дарят надежду на лучшее будущее.

В ленте также снялись такие артисты, как Сергей Безруков, Евгений Миронов, Игорь Петренко, Вольфганг Черни и другие.

«Нюрнберг» — первый художественный полнометражный фильм, освещающий Международный военный трибунал над немецкими преступниками.

Ранее сообщалось, что в прокат вышел частично снятый в космосе фильм «Вызов».