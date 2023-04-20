В Краснодаре перенесли концерт группы «Алиса»

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Концерт российской рок-группы «Алиса» в Краснодаре перенесён с 28 апреля на осень.
В Краснодаре перенесли концерт группы «Алиса»
  • Gettyimages.ru
  • © Ratiger

Выступление должно было состояться в концертном зале «Кроп Арена».

О переносе концерта сообщили менеджеры музыкального коллектива в официальной группе в VK. Новой датой мероприятия было назначено 6 октября.

«Площадки те же, все купленные билеты действительны», — сказано в заявлении.

Администрация «Алисы» также отметила, что сдать билеты можно в местах приобретения.

Ранее сообщалось, что в Москве отменили концерт рэпера Jah Khalib.

 

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