Международный кинофестиваль «Хоррор Фест» пройдёт в России осенью

Третий Международный кинофестиваль фильмов ужасов и триллеров «Хоррор Фест» состоится в России осенью.

Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер фестиваля, глава отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев.

По его словам, мероприятие пройдёт в октябре-ноябре. Кудрявцев отметил, что любителей хоррор-фильмов в России много и жанр остаётся популярным среди зрителей, так как «выступает простым и эффективным средством доставки важных смыслов».

Ранее стало известно, что на 45-м ММКФ пройдёт цикл лекций о киноиндустрии.