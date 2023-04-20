Международный кинофестиваль «Хоррор Фест» пройдёт в России осенью

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Третий Международный кинофестиваль фильмов ужасов и триллеров «Хоррор Фест» состоится в России осенью.
Международный кинофестиваль «Хоррор Фест» пройдёт в России осенью
  • Gettyimages.ru
  • © Teera Noisakran / EyeEm

Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер фестиваля, глава отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев.

По его словам, мероприятие пройдёт в октябре-ноябре. Кудрявцев отметил, что любителей хоррор-фильмов в России много и жанр остаётся популярным среди зрителей, так как «выступает простым и эффективным средством доставки важных смыслов».

Ранее стало известно, что на 45-м ММКФ пройдёт цикл лекций о киноиндустрии.

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