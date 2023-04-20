В ЯНАО прогнозируют гололёд из-за температурных качелей

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за перепадов температур прогнозируется гололёд.

Об этом сообщает URA.RU.

В четверг, 20 апреля, днём ожидается от +5 до -5 °С. Возможны небольшие осадки. В ночь на пятницу похолодает до -8 °С, при прояснении до -13 °С.

В пятницу и субботу, 21 и 22 апреля, днём потеплеет до +1…+6 °С. Ночью температура опустится до -6 °С, в западной части округа до -11 °С.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.