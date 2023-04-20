Вампирская сага «Сумерки» станет сериалом

Компания Lionsgate Television начала разработку сериала по серии книг Стефани Майер «Сумерки».

О начале разработки сериала по вампирской саге «Сумерки» Стефани Майер сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники. Подробности проекта на данный момент неизвестны, кроме того что к работе планируется привлечь саму писательницу, а сценарием будет заниматься Синед Дэйли («Воспитанные волками», «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», «Голубая кровь»).

Платформа, на которой будет транслироваться сериал, также не названа.

Ранее на Disney+ вышел финальный эпизод сериала «Мандалорец».