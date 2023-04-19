Режиссёр Котт выразил соболезнования в связи со смертью актёра Тартышникова

Режиссёр Александр Котт прокомментировал сообщение о смерти актёра Александра Тартышникова. В частности, он выразил сожаление, что артист очень мало появлялся в кино.

«Мне кажется, он был недооценён. У него не так много было появлений в фильме, но его появление запоминается. Я, к сожалению, не знаю, как сложилась его актёрская судьба. По-человечески, по-актёрски очень родной, спокойный», — заявил Котт в беседе с «Газетой.Ru».

Тартышников умер на Украине в возрасте 80 лет.

Артист служил в Харьковском государственном театре имени Шевченко с 1974 года, известен по роли в военном фильме «Отряд особого назначения» (1978).