Дворцовый мост разведут под классическую музыку в ночь на 20 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«В этом году мы решили продолжить традицию открывать сезон «Поющих мостов» на Книжном салоне. Во время лазерного шоу зрители увидят образы, связанные с главными темами салона: 320-летием Петербурга, Годом педагога и наставника, статусом Санкт-Петербурга как культурной столицы СНГ в 2023 году, а также двумя знаковыми юбилеями — 150-летием Сергея Рахманинова и 200-летием Александра Островского», — заявил главный редактор оператора шоу «Поющие мосты» — издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.
По его словам, на протяжении сезона будут и другие тематические плейлисты и лазерные проекции.
Книжный салон состоится 18 — 21 мая.
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