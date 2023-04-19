Дворцовый мост разведут под классическую музыку в ночь на 20 мая

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В рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона разведут Дворцовый мост. Акция состоится в ночь на 20 мая. Над Невой прозвучат произведения Сергея Рахманинова по случаю 150-летия со дня рождения композитора.
Дворцовый мост разведут под классическую музыку в ночь на 20 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«В этом году мы решили продолжить традицию открывать сезон «Поющих мостов» на Книжном салоне. Во время лазерного шоу зрители увидят образы, связанные с главными темами салона: 320-летием Петербурга, Годом педагога и наставника, статусом Санкт-Петербурга как культурной столицы СНГ в 2023 году, а также двумя знаковыми юбилеями — 150-летием Сергея Рахманинова и 200-летием Александра Островского», — заявил главный редактор оператора шоу «Поющие мосты» — издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

По его словам, на протяжении сезона будут и другие тематические плейлисты и лазерные проекции.

Книжный салон состоится 18 — 21 мая.

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