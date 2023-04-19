Дворцовый мост разведут под классическую музыку в ночь на 20 мая

В рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона разведут Дворцовый мост. Акция состоится в ночь на 20 мая. Над Невой прозвучат произведения Сергея Рахманинова по случаю 150-летия со дня рождения композитора.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«В этом году мы решили продолжить традицию открывать сезон «Поющих мостов» на Книжном салоне. Во время лазерного шоу зрители увидят образы, связанные с главными темами салона: 320-летием Петербурга, Годом педагога и наставника, статусом Санкт-Петербурга как культурной столицы СНГ в 2023 году, а также двумя знаковыми юбилеями — 150-летием Сергея Рахманинова и 200-летием Александра Островского», — заявил главный редактор оператора шоу «Поющие мосты» — издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

По его словам, на протяжении сезона будут и другие тематические плейлисты и лазерные проекции.

Книжный салон состоится 18 — 21 мая.

Ранее «Радио 1» сообщало, что масленичные гулянья в парках Московской области посетили более 100 тыс. жителей и гостей региона.