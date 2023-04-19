Диетолог Мухина назвала сбалансированное питание важным для сохранения здоровья после 50 лет

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

«Дело в том, что питание для пожилых людей должно быть сбалансированным и функциональным», — заявила она в беседе с Nation News.

В частности, эксперт посоветовала добавить в рацион рыбу, например, кильку, треску, скумбрию. Свинину и курицу желательно есть не чаще двух раз в неделю.

«Белковые продукты следует есть 50 г утром, 150 г в обед — и 200 г овощей. Лучше всего включить в рацион творог. Его стоит есть два раза в неделю по 100 г за раз. Овощи мы едим с низким уровнем гликемичности — это брокколи, капуста, морковь и свекла в сыром виде, сельдерей», — перечислила Мухина.

Она также отметила, что не менее важно есть каши, приготовленные на воде, а также орехи, содержащие полезные жиры.

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